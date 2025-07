Suspeito morre após tentativa de assalto a militar na Estrada do Alvarenga

Um homem de 35 anos morreu após tentar assaltar um militar do Exército, na tarde de domingo (20), na Estrada do Alvarenga, Zona Sul da Capital, na divisa com Diadema.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem de 26 anos, relatou que trafegava de moto com a esposa na garupa quando foi abordado por dois indivíduos em outra motocicleta. O passageiro, armado, anunciou o assalto e exigiu o veículo e os pertences do casal.

O militar reagiu à abordagem, e houve troca de tiros. O suspeito armado foi baleado e morreu no local. O outro envolvido conseguiu fugir levando a moto da vítima, que foi abandonada pouco depois.

A polícia apreendeu as armas do militar e do assaltante para perícia. Ainda de acordo com a ocorrência, a moto usada pela dupla estava com placa adulterada.

O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, como roubo, adulteração de veículo, resistência, localização de veículo e homicídio em legítima defesa.