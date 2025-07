Santo André Intelli sofre virada e chega a duas rodadas sem vencer na LNF

Mesmo chegando como favorito ao confronto, o Santo André Intelli não resistiu ao ataque do Minas Tênis Clube, na Arena UniBh, e foi derrotado por 3 a 2, de virada, no último sábado (19), pela LNF (Liga Nacional de Futsal). O resultado faz o time andreense entrar em uma sequência de duas rodadas sem vencer, além de encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas dos mineiros na competição.

Mesmo assim, o time do Grande ABC se mantém dentro da zona de classificação ao mata-mata, na décima posição, com 21 pontos, cinco a mais que o próprio Minas, equipe que fecha o G-16.

O Santo André saiu na frente com sete minutos do primeiro tempo, quando o ala Xaropinho acertou um chute de longa distância. A vantagem, porém, durou pouco e o Minas empatou o marcador com gol de Rodriguinho.

LEIA TAMBÉM:

Calvanese colocou o time andreense na frente logo no primeiro minuto da segunta etapa, mas Bryan, do Minas e Gui Reis, ambos do Minas, fecharam a virada para os mandantes.

O próximo compromisso dos andreenses será novamente pela LNF, na próxima segunda-feira (28), em jogo válido pela 14ª rodada, contra o Marreco Futsal-PR, atual 12º, com 18 pontos. A partida acontece no Ginásio Noêmia Assumpção.

LEIA MAIS: