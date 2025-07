Los Angeles Clippers anuncia o retorno do experiente armador Chris Paul na NBA

Chris Paul foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do Los Angeles Clippers, equipe na qual assinou seu último contrato da carreira, pelos próximos 12 meses. Disposta a conquistar o inédito título da NBA, a equipe da Califórnia vem apostando em nomes de peso ultimamente e agora resolveu investir para repatriar o armador.

De acordo com a ESPN americana, Chris Paul vai receber US$ 3,6 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) em seu último contrato da carreira. A emissora garante que o jogador se aposenta após a temporada 2025/26.

Além do armador de 40 anos, os Clippers já haviam anunciado a chegada de Bradley Beal para atuarem ao lado dos não menos experientes James Harden e Kawhi Leonard. Com todos saudáveis, a missão é fazer uma grande temporada e acabar com a fama de "amarelão" na reta decisiva da NBA.

"Chris é um dos jogadores mais impactantes a vestir o uniforme dos Clippers e é apropriado que ele retorne ao time para este capítulo de sua carreira", disse Lawrence Frank, presidente de operações da equipe. "Chris ajudará a fortalecer nossa defesa com seu excepcional controle de bola, jogo e arremessos. Ele está se juntando a nós como armador reserva e está animado para assumir qualquer função que Tyronn Lue (T Lue, técnico) lhe pedir. Ele quer fazer parte do grupo e temos a sorte de tê-lo de volta."

Chris Paul volta aos Clippers ainda com rótulo de estrela da NBA. São 12 indicações ao All-Star games. O armador defendeu a equipe entre 2011 e 2017, levando-a aos playoffs nas seis temporadas que atuou em Los Angeles. Suas média na passagem anterior era de 8,8 pontos e 7,4 assistências por partida.