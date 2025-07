Empresa de móveis inaugura unidade em Santo André com investimento de R$ 1,5 milhão

Santo André segue consolidando sua vocação como polo de atração de investimentos e geração de empregos. A cidade acaba de receber uma nova unidade da Vivare Projetados, empresa familiar com 10 anos de atuação no mercado de móveis planejados.

O empreendimento foi inaugurado na Avenida Portugal, 1.242, no Jardim Bela Vista, com um investimento de R$ 1,5 milhão e a geração imediata de oito vagas de trabalho, com expectativa de chegar a 18 colaboradores até o fim de 2025, com apoio na intermediação de mão de obra por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André).

Fundada na cidade de Suzano, a Vivare já havia expandido para Mogi das Cruzes e agora aposta no mercado andreense para fortalecer sua atuação no Grande ABC. A empresa considera como diferencial seu atendimento personalizado e produção de projetos sob medida, com foco em qualidade, durabilidade e acabamento.

A chegada da Vivare reforça o ambiente favorável de negócios construído pela Prefeitura de Santo André, que tem atuado para garantir agilidade nos processos e suporte aos empreendedores.

“A inauguração da Vivare em Santo André representa mais um passo importante na consolidação da cidade como um ambiente próspero para novos investimentos. Além de diversas franquias que temos atraído, estamos felizes em também vermos empresas familiares crescendo, acreditando no potencial da nossa cidade, e principalmente, gerando empregos e oportunidades para a nossa população”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Para o sócio proprietário da Vivare, Nivaldo Duarte, a decisão de investir em Santo André surgiu da confiança no potencial econômico da região. “Não somos daqui e pouco conhecemos a região, mas estávamos em busca de lugares e, quando vimos esse polo da Avenida Portugal, nossos olhos brilharam. Tenho certeza que vai dar certo. Vir para Santo André foi um desafio novo porque vimos uma oportunidade de crescer, contribuir com a região, gerar mais empregos e fazer um bom investimento. Temos grandes expectativas de expandir ainda mais até 2028 e seguir contribuindo com a cidade”, afirma.

A nova unidade da Vivare, assim como outros investimentos em Santo André, é também um resultado da política de desenvolvimento econômico adotada na cidade desde 2017 para criar um ambiente favorável aos negócios, além de capacitação profissional e cultura empreendedora.