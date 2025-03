Santo André lidera faturamento do setor de franquias na região

Santo André registrou o maior faturamento do setor de franquias entre as sete cidades do Grande ABC no ano passado, segundo a Pesquisa Desempenho do Franchising 2024, realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). De acordo com a entidade, o município atingiu a marca de R$ 1,9 bilhão (R$ 1.928.289.880) de faturamento no segmento, o que corresponde a 33,25% do total de R$ 5,8 bilhões movimentados na região.

“Santo André é uma cidade que sempre vai priorizar o trabalho. Esse resultado expressivo no setor de franquias mostra que nosso município segue forte na geração de emprego e renda, criando oportunidades para quem quer empreender e crescer. Olhar para o futuro significa fomentar a economia, atrair investimentos e garantir cada vez mais condições de prosperar”, afirma o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

O montante registrado pelas sete cidades representa um aumento de 10,47% no faturamento total em relação ao resultado registrado no ano passado. Os setores de alimentação, entretenimento, lazer, saúde e beleza foram os que mais atraíram novos investimentos, segundo o levantamento.

“Santo André registra o maior faturamento do segmento de franquias desde 2021. Esse bom resultado, que reflete na geração de empregos e de renda, vem mais uma vez demonstrar o sucesso do trabalho realizado na política de desenvolvimento econômico da cidade, que é focado em promover um bom ambiente de negócios, o fomento à qualificação, à competitividade das empresas. além de uma cultura empreendedora”, comemora o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Em Santo André, o total faturado pelas franquias foi 6,86% maior em 2024 do que o registrado no ano anterior. No ano de 2023, as franquias na cidade movimentaram R$ 1,8 bilhão (R$ 1.804.438.435).

A pesquisa aponta ainda que o número de unidades de franquias em Santo André passou de 1.430 em 2023 para 1.476 em 2024, o que representa um aumento de 3,22%, e um reflexo no número de empregos no setor, que aumentou 2,77%, passando de 12.766 postos de trabalho em 2023, para 13.119, no ano passado.

Alguns exemplos de franquias que aportaram recentemente em Santo André são a Boulangerie Carioca e a gelateria Cuor de Gema, que inauguraram unidades neste ano. Entre as que chegaram à cidade no ano passado estão Sorvetes Naturais, a rede de centros de bem-estar Goodbe, a loja de alimentos saudáveis Veritá e o brechó Peça Rara.