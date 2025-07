Akira Auriani anuncia Ricardo Abílio como novo secretário de Finanças

O prefeito Akira Auriani anunciou nesta segunda-feira (21) o novo secretário de Finanças do município: o contabilista e gestor público Ricardo Abílio. O anúncio foi feito no Gabinete do prefeito. "Abílio é um gestor competente e conhece bem nossa cidade - ele já foi secretário de Finanças aqui entre 2016 e 2017, e agora volta com muito mais experiência para fortalecer Rio Grande da Serra. Além da vivência, ele também tem ótimo relacionamentos nos níveis estadual e federal, para conseguir retornos efetivos para o município", disse Auriani.

O prefeito destacou que todos os municípios enfrentam uma situação econômica desafiadora, agravada pela pandemia e pelas instabilidades globais. "Em Rio Grande da Serra o cenário não diferente, ainda mais considerando as receitas próprias municipais. Para garantir a meta de fechar o ano de 2025 em conformidade com as diretrizes do Tribunal de Contas e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Auriani trouxe Abílio de volta. Além disso, vamos planejar os próximos três anos de mandato para implementar um projeto de transformação para uma nova Rio Grande da Serra, sempre com os pés no chão e dentro da realidade da nossa cidade", destacou Akira

Ricardo Abílio chega com a missão de revisar o custeio da máquina pública para identificar gargalos e aprimorar o gasto público, buscando sempre resultados positivos para o cidadão, que é o usuário final dos serviços públicos. "É com grande responsabilidade que assumo o cargo de secretário de Finanças de Rio Grande da Serra. A cidade enfrenta desafios econômicos significativos, sendo uma das prefeituras com orçamento mais baixo do Grande ABC. Meu compromisso é fortalecer nossa economia com uma visão de austeridade e pragmatismo", disse Abílio.

Currículo

Ricardo Abílio é contabilista e bacharel em Ciências Jurídicas, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes. Com quase três décadas de experiência no setor privado, Abílio se especializou nos últimos anos na gestão pública, quando assumiu diversas funções nos município da região: já foi diretor de Fomento ao Comércio e ao Negócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires, diretor Financeiro e Contábil da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, além de secretário de Finanças em Mogi das Cruzes e em Rio Grande da Serra, em sua primeira passagem nos anos de 2016 e 2017.