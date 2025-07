Os anõezinhos de Santo André. Nesta foto e nas lembranças. De um circo em 1940... ...a mudança para a região... ...e a fixação entre nós.

MEMÓRIA CONSTRUÍDA

‘O circo dos anões’ (Memória, dias 5 e 14). Completando a nota do Euclydes Rocco sobre os anões: eles faziam parte de um circo alemão em turnê por algumas cidades do Brasil, e por causa da guerra não puderam ou não quiseram retornar.

Conheci e tive contato com alguns, pois quatro deles residiam em frente da minha casa, na Vila Assunção. Outros residiam na Vila Homero Thon com uma senhora alemã de nome Guilhermina (Wilhelmine), minha conhecida, numa pequena casa especialmente construída para eles, condizente com as suas estaturas.

Ainda que eu fosse uma criança, dois deles me davam conversa, já os outros eram mais fechados - um destes cometeu suicídio.

Os que conversavam se chamavam Albert e Heinrich (Henrique), este fumava com uma longa piteira. Ambos eram pessoas cultas e produtivas. A nossa aproximação se deu pela vizinhança alemã e aos encontros no clube Harmonia. Ali eu ia com meus vizinhos. Os anões também frequentavam o clube, mas não moravam lá.

Em frente ao Harmonia ficava o campo a que o Rocco se refere - entre a Travessa 12 de Outubro e Rua Pelotas na confluência da Rua Caetés, onde eles, de passagem, assistiam as peladas da molecada.

A minha última ida ao clube foi em 1982 quando realizamos uma festa junina dos moradores da Rua Pelotas e adjacências onde eu residia na época.

Já naquela ocasião, o clube se encontrava praticamente abandonado e não contava com nenhum dos frequentadores originais ou quaisquer de seus descendentes.

Nada disso existe mais. Ficaram apenas belas lembranças -ainda bem!

Adelino Faccioli - Santo André

NOTA DA MEMÓRIA – A foto foi publicada muitos anos atrás aqui em Memória, oferta de Willi Kissel.

E a presença dos anões em Santo André tem sido contada pelos antigos.

Portanto, na formação étnica da cidade, a presença dos anõezinhos que, segundo apurou a jornalista Elianete Simões, não eram apenas alemães, mas mesclavam-se com austríacos e suíços.

Jovens pesquisadores, esta presença daria um belo documentário.

Crédito da foto 1 – Acervo: Família Willi Kissel

NOVA VERSÃO. Escreve Willi Kissel no verso da foto, oferecendo novos subsídios: ‘anões alemães da região de Rheinhessen, artistas do Parque de Diversões Americano Cornelius Island’

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 20 de julho de 1975 – Edição 2803

INDÚSTRIA – Tintas Coral iniciava a construção de uma nova unidade, em Mauá, no em formação Polo Industrial de Sertãozinho.

Volkswagen anunciava o lançamento de seu primeiro caminhão, ainda em 1975.

SÃO CAETANO – Prefeitura oferecia almoço à Imprensa, no clube da General Motors, abrindo os festejos do seu aniversário oficial.

1975 – Chegavam a São Bernardo, procedentes do Rio de Janeiro, 30 crianças residentes no bairro Jacarepaguá. Elas inauguravam projeto municipal de turismo. Visitaram a Volkswagen, almoçaram na Rota do Frango com Polenta e à noite estiveram em São Paulo, para no dia seguinte visitar a Cidade da Criança. Local de hospedagem: Pampas Ramada Hotel.

NOTA DA MEMÓRIA – Há meio século, São Bernardo desenvolvia um projeto chamado “Turismo Industrial”, iniciativa de Rubens Peixoto Freire, um estudioso dos negócios de turismo.

Rubens Freire mantinha uma coluna sobre o tema na extinta “Folha de São Bernardo”. A recuperação daquele material poderia ser útil principalmente hoje, quando a cidade e o Grande ABC enfrentam os problemas decorrentes da desindustrialização.

Com a riqueza ambiental em nosso quintal, com um consórcio intermunicipal em plena atividade, não seria interessante pensar num projeto regional deste porte? O turismo pode ser a saída para a economia de São Bernardo e Grande ABC.

EM 21 DE JULHO DE...

1905 – Sevilha, 21 – Faz grande calor nesta cidade. Termômetro marca 45 graus à sombra.

Chicago, 21 – Terminou a greve dos cocheiros.

1940 – Palestra Itália e Corinthians jogavam no novíssimo estádio do Pacaembu em benefício do monumento a Duque de Caxias, hoje realidade na Praça Princesa Isabel, obra de Victor Brecheret, 48 metros de altura, e base feita com granito Mauá.

O jogo foi irradiado por Aurélio Campos pela Rádio São Paulo. Na plateia, o interventor Adhemar de Barros. Gols de Pipi para o Palestra e Teleco para o Corinthians. E uma renda considerada excelente: 140 contos de réis.

Na véspera, pelo campeonato com clubes do comércio e indústria, General Motors 3, Sudan 3, no campo do Ipiranga.

A equipe de São Caetano jogou com Roque; Benites e Martorelli (Waldemar); Ditão, Mosca e Guirelli; Remo, Marinotti, Dural Américo e Bizueta.

Pela Rádio Cultura, PRE-4, mais uma edição da série “Compositores Célebres”, com a vida e música de Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908), compositor russo.

1955 – Vivia-se período de severas restrições no consumo de energia elétrica. Economia era a palavra de ordem, especialmente entre 20h30 e meia-noite. Havia restrição de 50% na iluminação pública (praças e ruas).

1970 – Prefeitura de Santo André anunciava a construção de posto de puericultura no Parque João Ramalho, o 16º da cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boa Esperança do Sul, elevado a município em 1898, quando se separa da Araraquara.

Em Goiás, Campo Limpo de Goiás, Gameleira de Goiás, Itarumã e Lagoa Santa.

E mais: Brasileira (PI), Itapecuru Mirim (MA), Nova Mamoré (RO) e Pombal (PB).

Fonte e ilustração – Blog Sanctorum