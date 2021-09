Como conectar fone Bluetooth no celular Android?

Marcella Blass

Do 33Giga



30/09/2021 | 08:18



Como conectar fone Bluetooth no celular é uma das principais buscas no Google quando se fala no assunto. Por isso, o 33Giga fez um passo a passo ilustrado para te ensinar como ligar o acessório a um smartphone Android.

Antes de realizar o tutorial, contudo, é importante que o seu fone de ouvido já esteja em modo de emparelhamento. Dessa forma, assim que você ativar o Bluetooth do seu celular, o aparelho achará o acessório automaticamente.

1 – Vá até as Configurações do seu smartphone.

2 – Entre na área Bluetooth. Em alguns modelos, a ferramenta pode estar em “Dispositivos conectados”, por exemplo – outra forma de chegar lá é usar o campo de busca no topo da tela.

3 – Ligue o recurso.

4 – Quando o Bluetooth é ativado, a busca por dispositivos vai começar de maneira automática. Quando a procura terminar, selecione o seu fone de ouvido na lista de dispositivos encontrados.

5 – Autorize o emparelhamento.

6 – Pronto! Seu fone de ouvido já está conectado.

Ficou com dúvida? Na galeria abaixo você confere o passo a passo em imagens:

