Lufthansa usa sistema de QR code para check-in de pessoas vacinadas

Redação

Do Rota de Férias



02/07/2021 | 16:56



Com a retomada do turismo, recursos que visam diminuir os riscos de propagação da covid-19 em hotéis, atrações e até aeroportos devem se tornar cada vez mais comuns. A Alemanha, por exemplo, está emitindo códigos QR para pessoas vacinadas. Recentemente, a Lufthansa anunciou um sistema que confere os dados desses certificados digitais para emitir cartões de embarque de forma mais prática e rápida.

Lufthansa usa QR code para identificar pessoas vacinadas

A iniciativa da empresa alemã visa eliminar a necessidade de apresentar papéis e outros tipos de provas no aeroporto. Além disso, a estratégia reduz o uso indevido de certificados de vacinação falsos, pois o sistema compara os dados do código QR com as informações da reserva e do passageiro.

Segundo um comunicado emitido pela companhia aérea, a previsão é de que, no futuro, o próprio aplicativo da Lufthansa consiga escanear os QR codes para carregar e armazenar digitalmente os certificados de vacinação.

Atualmente, viajantes autorizados a entrar na Alemanha precisam apresentar comprovantes de imunização (com as vacinas da Moderna, Pfizer/BioNTech e Johnson & Johnson), PCR negativo (realizado antes do embarque) ou documento provando que a pessoa se recuperou da covid-19 em um prazo de até seis meses antes da chegada ao país.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece um dos novos recursos utilizados para identificar pessoas vacinadas no processo de retomada do turismo, é importante planejar uma série de detalhes para poder viajar no futuro. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.