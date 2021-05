Amazon quer comprar a MGM com oferta de até US$ 9 bilhões

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/05/2021 | 10:18



Nesta segunda-feira (17), dois sites norte-americanos divulgaram que a Amazon quer comprar a MGM. O The Information foi o primeiro a dar a notícia, sugerindo que a oferta estaria entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões. Mais tarde, a Variety disse que fontes da indústria afirmaram que a quantia está na casa dos US$ 9 bilhões – valor que agrada bastante o estúdio cinematográfico.

Desde dezembro de 2020, a MGM está em busca de um comprador. À época, outras companhias, como Apple e Comcast, mostraram interesse em adquirir o estúdio. No entanto, ela desistiram após não chegarem a um acordo em relação ao valor. Embora a empresa tenha sido avaliada em US$ 6 bilhões, ela não se mostra solicita em aceitar menos do que US$ 9 bilhões.

O alto valor se deve ao catálogo estrelado da MGM. São mais de 4 mil filmes e 17 mil horas para TV – uma vez que a empresa é proprietária do canal por assinatura Epix. Dentre os longas-metragens, destacam-se: O Mágico de Oz, …E o Vento Levou, Rocky, Quatro Casamentos e um Funeral e Nasce uma Estrela. A programação para as telinhas ainda inclui Vikings, The Handmaid’s Tale, The Voice e Shark Tank.

O maior empecilho na compra da MGM, porém, está na franquia James Bond. Isso porque o estúdio cinematográfico é detentor de apenas 50%. A outra metade pertence à empresa EON Productions, que ainda tem poder de veto em qualquer projeto que envolve a marca.