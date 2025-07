São Caetano derrota São José no Vale e entra na zona de classificação

O São Caetano confirmou a fase de ascensão na Copa Paulista ao derrotar o líder São José, por 2 a 1, neste domingo (27) à tarde, no Estádio Martins Pereira, no Vale do Paraíba.

Foi a terceira vitória seguida do Azulão, que avançou ao terceiro lugar na zona de classificação do Grupo 4, com nove pontos, além de tirar o rival Santo André do G-4 – é o quinto colocado, com sete. Já os donos da casa perderam a invencibilidade no torneio, mas mantiveram os 16. Faltam três rodadas para o término da primeira fase.

Rafael Baiano e Ricardo Batista fizeram os gols do São Caetano, enquanto Marlon Martins marcou para os mandantes. O Azulão volta a campo no domingo (10h), diante da Portuguesa Santista, na Baixada.