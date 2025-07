Segunda (28) no Grande ABC tem sol e chuva pela manhã; temperaturas ficam amenas

A segunda-feira (28) será marcada por tempo instável no Grande ABC, com sol aparecendo entre nuvens e possibilidade de chuva no período da manhã. As temperaturas seguem amenas, com máximas entre 25°C e 26°C, de acordo com previsão do Climatempo.



Em cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, a condição do tempo será bastante semelhante: sol entre nuvens, chuva pela manhã e redução da nebulosidade ao longo do dia. À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens. As mínimas variam entre 16°C e 17°C, e as máximas chegam a 25°C, com exceção de São Caetano, que pode registrar 26°C.



Já em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o sol também aparece ao longo do dia, mas o céu deve ficar mais carregado, com muitas nuvens e pancadas de chuva tanto pela manhã quanto à noite. As temperaturas seguem na mesma faixa das demais cidades: mínima de 17°C e máxima de 25°C.



Apesar da previsão de chuva no início do dia, o tempo tende a melhorar no período da tarde, o que pode favorecer as atividades ao ar livre. Ainda assim, é importante manter o guarda-chuva à mão e redobrar a atenção no trânsito, principalmente nas primeiras horas da manhã.