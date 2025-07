Homem é preso por homicídio após confessar crime em Diadema

A Polícia Militar prendeu, na madrugada do último sábado (26), um homem suspeito de homicídio no bairro Casa Grande, em Diadema. A ação foi realizada por uma equipe da 2ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.



Os policiais foram acionados pelo COPOM para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, encontraram um homem caído no chão, já sem vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a médica da equipe confirmou o óbito.



Com a área isolada, os policiais iniciaram buscas nas imediações e localizaram rastros de sangue que os levaram até uma residência. No local, encontraram uma mulher ferida na mão. Ela afirmou ter sido baleada pelo ex-marido, apontado como o autor do homicídio ocorrido momentos antes.



O suspeito tentou fugir, mas foi localizado na região e detido pelos policiais. Durante a abordagem, ele confessou o crime e autorizou a entrada dos agentes em sua casa. No imóvel, foram apreendidas armas de fogo, munições e até uma espada.



O homem foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.