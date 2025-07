‘The Voice Brasil’ não vai utilizar instalações do SBT

A próxima temporada do The Voice Brasil, a primeira fora da Globo após 12 edições, não será realizada nas instalações do SBT, porque os seus estúdios não atendem às especificidades do formato.

Reivindicações que levaram sua equipe a optar pelo complexo Quanta, na Vila Leopoldina, em São Paulo, e escolher o maior deles, capaz de tudo que o programa precisa, como palco elevado, cadeiras giratórias, espaço para familiares, entre outros.

Sabe-se que a Banijay, dona da Endemol Shine Brasil e da franquia The Voice, possui um megaespaço para gravações em Guarulhos, disponível para suas produções e de outros interessados.

No entanto, o pessoal do Boninho optou pelo Quanta Estúdios.

As inscrições para o próximo The Voice já foram encerradas. Em menos de duas semanas, milhares de interessados de todo o País se candidataram.

Com gravações em setembro e previsão de estreia para outubro, terá exibição simultânea no SBT e no Disney+, com apresentação de Tiago Leifert.

TV Tudo

Vai seguir

A CopaZona, que começou durante a Copa do Mundo de Clubes, será mantido na grade, com entrada após as rodadas do Brasileirão. A apresentação é de Igor Rodrigues. O programa, à moda da casa, mistura resenha e reportagens.

Em consequência

Diante da reformulação imposta na grade da CazéTV, os programas Tempo de Bola e o 30 Minutos + Acréscimos, do Marcelo Adnet, deixam de ser apresentados. O Adnet, em se tratando da Cazé, já está discutindo futuros projetos.

Que vai, vai

O programa Eita, Lucas!, das tardes de sábado no SBT, vai para os estúdios, só com algumas pequenas coisas em externas. Falta só definir a partir de quando.

Aplausos em pé

A Globo tem entrado em contato com vários atores veteranos, há tempos fora das suas produções, solicitando atualização de cadastro. O desejo é ter novamente esse pessoal em suas novelas e séries, como já aconteceu com Lucinha Lins, Silvia Pfeifer e, agora, Carla Marins em Três Graças.

Dois exemplos

Luiza Thomé, liberada da novela A Caverna Encantada, e Mylla Christie, longe da Globo desde Senhora do Destino, em 2004, renovaram o cadastro na Globo. A TV nunca deve abrir mão do trabalho de profissionais experientes. Na vida das novelas também há a necessidade de contar com pessoas de todas as idades.

Carimbado

Se tem um programa bom, tradicional na TV esportiva, este atende pelo nome de Bola da Vez, da ESPN. Um dos seus últimos, com o árbitro Marcelo de Lima Henrique, precisa ser assistido por todos do futebol. Tem verdades que muitos dirigentes talvez ignorem.

Tudo em casa

Uma equipe da Globo esteve na Patagônia, local de frio extremo, fazendo um trabalho de captação de imagens. Elas ficarão à disposição do ousado projeto Antártida.

Por que ousado?

Porque se trata de um filme, todo na gelada Antártida, mas sem o seu elenco tirar os pés do Brasil ou dos Estúdios Globo, graças a utilização de avançadas tecnologias de Virtual Production. Andréa Beltrão e Marina Ruy Barbosa estão escaladas.

Terceira metade

A Band realmente está em busca de um terceiro nome para o Bora Brasil das manhãs, após saída do Rodrigo Alvarez. Só que não tem nenhuma conversa com o ex-Globo Rodrigo Bocardi para essa vaga.

Saga do Tri

O ator Maicon Rodrigues, de trabalhos como Terra e Paixão, Sem Filtro e Amar é para os fortes, viverá Paulo Cezar Caju em Brasil 70 – A saga do Tri. Parceria entre Netflix e O2 Filmes, a série, gravada no Brasil e no México, tem Rodrigo Santoro como João Saldanha, Bruno Mazzeo no papel de Zagallo e Lucas Agrícola fazendo Pelé.