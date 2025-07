O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta segunda-feira, 28, que um acordo comercial com os Estados Unidos "sem nenhuma tarifa parece improvável". Em coletiva de imprensa, Carney destacou que as negociações bilaterais estão em uma "fase intensa", mas reconheceu que as conversas têm sido "difíceis, como já esperávamos".Segundo o premiê, há uma dúvida sobre qual será a magnitude das tarifas entre os dois países, o que tem gerado apreensão entre empresários locais. "As empresas canadenses estão ansiosas com a incerteza quanto às tarifas dos EUA", afirmou.Carney reiterou que Ottawa só assinará um pacto com Washington se os termos forem "bons e justos o suficiente para o Canadá", declarou. Ao comentar críticas do presidente americano, Donald Trump, de que o Canadá seria um país difícil de negociar, Carney respondeu: "Sim, somos difíceis, mas estamos lutando pelo país".O premiê também traçou paralelos com o bloco europeu. Ele ressaltou ainda que, assim como os europeus, o Canadá mantém "parceria com os EUA em defesa e segurança". Carney comentou ainda o recente acordo entre EUA e UE ao dizer que o continente europeu "precisa se livrar de energia russa, e por isso o acordo de ontem prevê compra de energia americana", afirmou. Segundo ele, ao contrário da situação da UE, "os EUA, na verdade, precisam de energia do Canadá". Carney observou que o país tem "um déficit com os americanos" no setor.