Policial militar é preso após matar homem em discussão de trânsito em Mauá

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na tarde de domingo (27), na Avenida Barão de Mauá, em Mauá. O policial militar Kaio Lopes Raimundo, 32 anos, foi preso em flagrante após atirar contra um motorista durante uma discussão de trânsito. A vítima, o mecânico Clayton Juliano da Silva, 38, morreu ainda no local. Este foi o terceiro caso do tipo na região em uma semana.

Além de Clayton, uma criança de 9 anos que também estava no carro foi baleada. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde permanece internada em estado estável de saúde.

Após o crime, o policial compareceu espontaneamente a uma companhia da Polícia Militar. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde prestou depoimento acompanhado de um advogado. A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e acompanhou o registro da ocorrência.

A perícia foi chamada ao local do crime e o caso segue sob investigação. O agente segue à disposição da Justiça.



O Diário busca a defesa de Kaio Lopes. O espaço segue aberto e o texto será atualizado em caso de manifestação.

HISTÓRICO