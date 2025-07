Mutação. O urbano passa por cima. Fábricas viram comércio. Escondem os rios. Apagam o velho estádio.

“O Dr. Luiz Afonso Schmidt de Vasconcelos era dono da Companhia Mecânica Paulista, que ficava na Avenida dos Estados onde é hoje o Carrefour, e que depois foi vendida ao Ricardo Jafet”.

Neste domingo, na Semana São Caetano 2025, “Memória” publicou uma composição de imagens do fotógrafo Augusto Coelho.

Nesta segunda-feira, iniciamos a publicação de uma série de fotos aéreas que o mesmo Augusto Coelho tirou, do alto de um helicóptero, em 1996.

Foi um momento importante, o da fixação de um grande centro de compras no lugar de indústrias antigas que deixaram à cidade – Companhia Mecânica, ZF, Matarazzo.

Ao mesmo tempo, ainda foi possível registrar a antiga Coferraz (à esquerda) ou o que restou das suas antigas instalações nesta unidade central – a Coferraz tinha uma segunda fábrica, no limite de São Caetano com Santo André, igualmente falida.

PASSEIO VISUAL

Augusto Coelho chama esta foto de “Panorâmica”, o que de fato ela é, com a vista, no horizonte, de bairros paulistanos, a partir do Heliópolis, que poderia ser chamado de São João Clímaco estendido.

O urbano esconde os rios, no caso o Ribeirão dos Meninos, vindo de São Bernardo para desaguar no Tamanduateí.

Nesta parte de São Caetano, à direita da Avenida Goiás, existiu o Estádio Francisco Matarazzo, na Rua Paraíba, o velho campo do São Caetano EC antes da era do Estádio Anacleto Campanella.

No espaço das fábricas, e do imenso Extra da foto, funcionam hoje comércios como o Kalunga e o Assaí.

REGISTRO – Antes que o setor de serviços substituísse o industrial, e quando a Companhia Mecânica havia encerrado atividades, o professor Oscar Garbelotto promoveu uma excursão dos memorialistas do Gipem às instalações desativadas da fábrica.

O historiador norte-americano John French participou do passeio e preencheu uma mochila com restos do que encontrou, inclusive uma espiriteira improvisada com a qual os operários esquentavam suas marmitas.

Este material está hoje nos Estados Unidos.

PANORÂMICA. São Caetano em 1996, 29 anos a caminho de três décadas. Foto aérea faz ´parte de um conjunto de imagens que renderiam uma grande exposição, por que não no aniversário da cidade em 2026?

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 27 de julho de 1975 – Edição 2809

CRÔNICA – A região pouco conhecida da Serra.

Da Serra do Mar em si, além dos caçadores que vez por outra penetram em determinados pontos, pouco se conhece além das margens das rodovias. Isso na área que seria do Grande ABC, porque em direção ao Norte ou ao Sul, pouco é conhecido também.

Júlio Pinheiro, pseudônimo do jornalista Hermano Pini Filho

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Caetano e de Cristais Paulista.

Na Bahia, Campo Formoso, Coronel João Sá.

Gandu, Itabuna, Jacobina, Paulo Afonso, Pedro Alexandre e São Gonçalo dos Campos.

No Maranhão, Pastos Bons e Pindaré-Mirim.

Em Tocantins, Araguacema e Tocantinópolis.

E mais: Atalaia (PR), Rodrigues Alves (Acre), São José da Lagoa Tapada e São José da Laje (AL).

EM 28 DE JULHO DE...

1905 – Buenos Aires, 26 – Os presos políticos que se achavam degredados na cidade de Ushuaia comunicavam que ali passavam fome e sede e que esperavam por anistia pelo Congresso.

1955 – No aniversário oficial de São Caetano, o São Bento local realiza amistoso com o Palmeiras, no Estádio Anacleto Campanella, e é goleado por 5 a 0.

Em 16 de julho (de 1955) era entregue ao governador Jânio Quadros abaixo-assinado com dez mil assinaturas com queixas dos usuários sobre a situação do transporte coletivo entre Santo André e São Paulo.

HOJE

Dia do Agricultor. Lembra a criação Ministério da Agricultura (no governo JK), em 28 de julho de 1960.

Os Mártires de Tebaida

28 de julho

Nazário e Celso. Viveram no Egito, no século III, nos reinados de Décio e Valeriano.

