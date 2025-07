Abrigo de ônibus danificado

O pedreiro Cosmo Maciel, 57 anos, morador de Diadema, reclama das más condições do abrigo de ônibus localizado na Rua Juruá, atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paineiras. Segundo o diademense, a cobertura está deteriorada e há poucos assentos para a quantidade de pessoas que utilizam as unidades de saúde da região, o que causa transtornos para quem depende do transporte coletivo.

Cosmo também aponta que a região carece de melhorias em áreas de lazer, transporte e infraestrutura básica, deixando o bairro em situação de abandono.

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, informou ao Diário que os reparos no ponto de ônibus serão realizados nesta segunda-feira (28).

(Colaborou Gabriel Gadelha)