Uber: app passa a checar RG e CPF de usuários antes das corridas

A Uber começou a expansão de um novo recurso de segurança que faz a checagem de documentos de usuários que realizam viagens somente em dinheiro por todo o Brasil. Pessoas que solicitarem sua primeira viagem em espécie, sem fornecer dados do meio de pagamento digital (cartão de crédito ou débito), terão de tirar uma foto do documento de identidade (RG ou CNH), além de passar pela verificação já existente de CPF.

O recurso já havia sido anunciado como teste nas cidades de Juiz de Fora (MG), Petrolina (PE) e Feira de Santana (BA). Agora, ele passa a ser expandido inicialmente para uma parte de novos usuários em todo Brasil. A tecnologia também é utilizada em países como Chile, México, Argentina, Costa Rica, Colômbia e República Dominicana.

A nova ferramenta de checagem de documentos, voltada a aprimorar a identificação de quem viaja utilizando o app da Uber, se soma a outros recursos de verificação já existentes do lado dos motoristas parceiros, como checagem de antecedentes criminais e validação de documentos diretamente na base do Denatran, e de usuários, como uma parceria com a Serasa Experian para validação de CPF de que paga em dinheiro, tornando a plataforma mais segura.

A Uber também possui diversos recursos de segurança antes, durante e depois de todas as viagens. Confira algumas dessas ferramentas de verificação de identidade:

Checagem de Antecedentes Criminais

Antes de começar a dirigir, todos os motoristas parceiros passam por uma checagem de antecedentes criminais realizada por uma empresa especializada. Essa checagem é refeita periodicamente com todos os motoristas ativos.

Verificação com o Denatran

A Uber possui um contrato com o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, para confirmar as informações cadastrais dos motoristas e entregadores parceiros e de seus veículos, em tempo real, a partir das informações da CNH e do documento do veículo com a autorização do Denatran.

Selfie do motorista

De forma aleatória, o aplicativo da Uber pede para que os motoristas parceiros tirem uma selfie, antes de aceitar uma viagem ou de entrar on-line. Isso ajuda a verificar a identidade de quem está atrás do volante. Além disso, no futuro, a ferramenta também exigirá que o motorista execute determinados movimentos para diminuir chances de fraude.

Código de verificação de viagens

A ferramenta exclusiva da Uber de checagem via código ou PIN consiste de uma senha que é mostrada no app do usuário e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que este último possa iniciar a viagem no aplicativo – confirmando assim que tanto um quanto o outro estão na viagem correta. A Uber também está trabalhando para que essa verificação será feita de forma automática no futuro, por meio de uma tecnologia usando ultrassom.