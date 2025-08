IBGE informa: As chaminés dominam a cidade. Que supera os 60 mil habitantes. Ainda tem uma zona rural. E vence trilhos da Santos-Jundiaí.

“São Caetano do Sul, município nascido em 1948 e que integra o chamado Grande ABC paulista, desperta atenção pelas estatísticas que denotam o bom nível de qualidade de vida de sua população. Em vista disso, a imagem de uma cidade grandiosa e pujante foi construída, ao longo do século XX, sob a tutela de uma memória triunfalista.”

Primeiro, Santo André; agora, São Caetano; logo mais, São Bernardo. Nos aniversários oficiais das três cidades, o andreense Sérgio de Oliveira Sofiati tem colaborado com “Memória”, separando e enviando notícias históricas do ABC que se formava na década de 1950.

Sergio atua em Passos, sudoeste de Minas Gerais, como técnico de informações geográficas e estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Admitido pelo IBGE em 2006, coube a ele coordenar o Censo 2022 na região de Passos.

E o que era São Caetano, nos seus primeiros anos de autonomia? – esta alcançada pelo plebiscito de 1948.

Destaca o IBGE, em publicação da época:

São Caetano “do Sul”, segundo dados do Recenseamento de 1950, foi o segundo município de maior densidade no País. Sua área era habitada por população de 59.832 pessoas: 30.754 homens, 29.078 mulheres.

Dos 23 municípios que compunham a zona fisiográfica de São Paulo, apenas seis, inclusive a Capital, tinham população maior.

Cálculos do Departamento Estadual de Estatística estimava a população de 1954 em 63.593 habitantes, dos quais apenas 4.712 no quadro rural.

A intensa atividade industrial estava refletida em sua paisagem, dominada pelas chaminés.

O Jardim Primeiro de Maio destacava-se entre os logradouros públicos. Por sobre os trilhos da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, foi construído o Viaduto dos Autonomistas, em concreto armado, com 261 metros de comprimento e, junto dele, a estação rodoviária.

O município contava com vários templos, destacando-se a Matriz Velha, por seu valor histórico, e a Matriz Sagrada Família, pela sobriedade e imponência de sua linha arquitetônica.

NOTAS DA MEMÓRIA

1 – Mesmo com território infinitamente menor, São Caetano ombreava-se com Santo André em termos de parque industrial. E as duas cidades estavam bem à frente de São Bernardo nesta área.

2 – O quadro rural citado pelo IBGE resumia-se a partes dos vales do Rio Tamanduateí, Ribeirão dos Meninos e Córrego do Moinho – três das suas periferias.

3 – Há 70 anos, a chaminé era símbolo de progresso e desenvolvimento, mas começava-se a falar em poluição industrial.

4 – O jardim Primeiro de Maio foi o primeiro logradouro a ocupar a área do futuro Paço Municipal, a ser construído na década de 1960.

5 – O Viaduto dos Autonomistas foi o primeiro da região a interligar uma cidade sobre a estrada de ferro.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Fonte: IBGE; divulgação: Sérgio de Oliveira Sofiati

MARCAS. O Viaduto dos Autonomistas, a Matriz Sagrada Família e o Grupo Escolar Bartolomeu Bueno da Silva, com a pintura de Anhanguera feita pelo líder autonomista e ilustrador Jayme da Costa Patrão: São Caetano, nascido em torno da Matriz Velha do Bairro Fundação, cruzava a estrada de ferro e expandia sua configuração urbana

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 5 de agosto de 1975 – Edição 2816

SÃO BERNARDO – Prosbc, empresa de encomia mista, informava que o alargamento da Avenida Pereira Barreto seria entregue em 15 dias.

RIBEIRÃO PIRES – Prefeitura anunciava a desapropriação do Jardim da Paz, com o objetivo de evitar a formação de uma favela ou grilagem à beira da Represa Billings.

PRIMEIRO PLANO – Júlio Pinheiro, pseudônimo do jornalista Hermano Pini Filho, informava o número de empregados da Volkswagem, em São Bernardo: 38.640, entre horistas e mensalidades.

RELIGIOSIDADE – Igreja Católica Apostólica Brasileira anunciava a realização da Festa de Bom Jesus na Gruta do Livramento, à Rua Jurubatuba, 275, Vila Helena, em Santo André.

FUTEBOL – Amistoso realizado no domingo (3-8-1955) no Estádio Lauro Gomes de Almeida, em São Caetano: Saad 1, Noroeste 1.

EM 5 DE AGOSTO DE...

1905 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo recebia ofício do Instituto Geológico do México convidando-o a participar de um congresso internacional em 1906.

1955 – A cantora Carmem Miranda falecia em Beverly Hills, Califórnia, EUA, aos 46 anos.

1970 - Reaberta da Liga Santo-andreense de Futebol, com o pagamento da subvenção a ela devida pela Prefeitura. Na presidência da Liga, Walter Helio Barbosa.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de João Pessoa, capital da Paraíba, cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves. Também é feriado no Estado da Paraíba.

Aniversariam: Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul), Cerejeiras e Rolim de Moura (Rondônia), Lucas do Rio Verde (Mato Grosso) e Rio Verde (Goiás).

HOJE

Dia Nacional da Saúde. Marca o nascimento do médico e cientista Oswaldo Cruz, em 1872, hoje nome de rua e bairro em São Caetano.

Dia da Vigilância Sanitária.

Nossa Senhora das Neves

5 de agosto

Desde 1586, todos os anos, é realizada a Festa das Neves, comemoração em homenagem à padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves. Durante esse período, as festividades também marcam a data de fundação do Estado, comemorada em 5 de agosto.

Ilustração: Câmara Municipal de Piancó (Paraíba)