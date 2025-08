Tite passa no teste de popularidade em festa

Um dos testes de popularidade mais esperados pelos políticos de São Caetano é a Festa Italiana, que a cada ano reúne público equivalente à população da cidade – para a 32ª edição, que começou no sábado, são esperados 148 mil visitantes. Havia grande expectativa sobre como os participantes iriam receber Tite Campanella (PL) em sua primeira participação como prefeito eleito. Uma recepção fria poderia indicar desaprovação à administração. A preocupação dos assessores mais próximos, todavia, se dissipou assim que o liberal pisou no recinto, acompanhado da primeira-dama, Renata Galati, por volta das 18h. Durante todo o tempo em que permaneceu no local, até perto das 22h, o chefe do Executivo encontrou dificuldade para se movimentar, tamanho o número de pessoas que o requisitavam para fotografia ou uma conversa. Entre uma pose para cá e dois dedinhos de conversa para lá, Tite aproveitou para forrar o estômago. Na barraca dos lanches, por exemplo, devorou um delicioso pão com carne louca.

BASTIDORES

Tarifaço

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB-foto), participou de reunião, ontem, da FNP (Frente Nacional de Prefeitos). Na pauta, o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Santo André exportou mais de US$ 500 milhões no primeiro semestre, com os EUA como um dos principais parceiros comerciais. “Do total, 26% (do exportado) são do setor de borracha. Imagina o impacto aqui para a cidade”, destacou Gilvan, que já se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para tratar do tema.

Em busca de apoio

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e o secretário municipal de Saúde, Clóvis Volpi (PSD), se reuniram ontem, com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva. O encontro tratou da viabilização da instalação do Centro de Hemodiálise, bem como sobre a nova maternidade e a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Lucas. Na agenda colocou-se à mesa pedidos de custeio e financiamentos do Estado para unidades já instaladas e futuros projetos na cidade do Grande ABC. “Estamos trabalhando para ampliar o serviço de hemodiálise em Ribeirão Pires, além de buscar recursos para o custeio dos serviços que já estão em funcionamento na nossa rede”, disse Guto Volpi,

Escracho

O Psol de São Bernardo prepara ato para o próximo sábado (9) contra o tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros e pela soberania do Brasil. “O Psol vai às ruas e vamos fazer um escracho contra o Trump, o tarifaço e o servilismo da família Bolsonaro ao imperialismo. Vamos queimar a bandeira dos Estados Unidos e distribuir panfletos sobre a soberania do País”, destacou Anderson Dalecio, presidente do Psol em São Bernardo. A manifestação está marcada para o dia 9, às 10 horas, na Praça da Matriz.

Reforma Tributária

O auditor fiscal Rodrigo Spada, presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo), vai apresentar, em São Bernardo, a palestra O futuro de São Paulo Pós-Reforma Tributária no Brasil. A palestra acontece na quarta-feira (6), às 19h, na Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). Entre os destaques da palestra está a análise sobre o papel de São Paulo no novo cenário federativo.

Mauá Inova

A Câmara de Mauá retoma hoje as sessões após o recesso e traz na ordem do dia 19 itens, dentre os quais o projeto do vereador Leonardo Alves (PSDB) que prevê a implementação do Programa Mauá Inova, que objetiva fomentar tecnologia e inovação, bem como estimular o empreendedorismo.