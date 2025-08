Garden House Boutique & Spa: charme e conforto na Rota do Vinho

A Pousada Garden House Boutique & Spa, localizada na Estância Turística de São Roque, no interior de São Paulo, é ideal para quem busca experiência única em meio à natureza. Integrada à famosa Rota do Vinho, a pousada está cercada por vinícolas, paisagens encantadoras e uma variedade de opções gastronômicas e de lazer que fazem da região um destino imperdível.

A Garden House combina o rústico ao moderno em cada detalhe da decoração, refletindo um ambiente acolhedor e elegante. A biblioteca com diversos títulos disponíveis aos hóspedes e os ambientes cuidadosamente pensados reforçam o clima de descanso e sofisticação.

A pousada oferece infraestrutura completa para todos os públicos. Entre os destaques estão a piscina aquecida com área rasa para crianças, ofurô, redário, sala de jogos, área zen, quadra de esportes e um lago para pesca — tudo cercado pelo verde e pela serenidade do campo.

Para quem busca cuidados com o corpo e a mente, o spa da Garden House é um convite ao relaxamento. São oferecidos serviços como massagens relaxantes, drenagem linfática e tratamentos de beleza, todos realizados por profissionais capacitados, garantindo uma experiência completa de bem-estar.

A pousada conta com quatro opções de suítes, incluindo uma que acomoda até quatro pessoas, perfeitas para famílias ou pequenos grupos. As acomodações estão divididas nas categorias Standard, Luxo e Master, atendendo a diferentes estilos de viajantes, sempre com conforto e atenção aos detalhes.

As diárias incluem um delicioso café da manhã com itens variados entre quentes e frios, e o destaque vai para o ovo mexido feito com ovos frescos do galinheiro da própria pousada, um toque especial de sabor e autenticidade que encanta os hóspedes.

Outro diferencial é a boutique exclusiva dentro da pousada, que oferece peças estilosas de marcas renomadas, com descontos incríveis — perfeita para quem quer levar um pouco da elegância da Garden House para casa.

UM HISTÓRIA DE AMOR E TRANSFORMAÇÃO

A história da Garden House é marcada por afeto e transformação. Há mais de 20 anos, Alexandre Matos e sua então esposa, Silvia, adquiriram a propriedade com a intenção de criar um espaço para os fins de semana em família. Com uma pequena casa de três cômodos e um terreno cercado apenas por tela, o local foi sendo transformado aos poucos, com a construção de 15 suítes, salão de festas e áreas de lazer que se tornaram referência para amigos e familiares em datas comemorativas.

“A propriedade nos trouxe muitas felicidades. Criamos nossos filhos, e nos divertimos muito. Ela e repleta de recordações e boas energias. Porém, as crianças cresceram e seguiram seus caminhos”, afirma o empresário.

Em 2023, após decidirem seguir caminhos diferentes na vida pessoal, Alexandre e Silvia resolveram dar um novo significado ao sítio: nasceu assim a Garden House Boutique & Spa, uma pousada extremamente acolhedora, pensada para receber com carinho os visitantes que desejam explorar os encantos de São Roque.

A pousada se destaca pelo atendimento e por uma proposta que valoriza tanto o conforto quanto as boas energias do lugar. A equipe está sempre empenhada em garantir momentos memoráveis em cada estadia.

“Estamos sempre prontos para acolher aqueles que desejam se hospedar para conhecer o roteiro do vinho e todas as demais atrações da Estância Turística de São Roque. Eu e Silvia somos amigos e sócios, e estamos trabalhando para sempre aprimorar a experiência de nossos hóspedes, com um serviço de qualidade e atenção aos detalhes”, destaca Alexandre.

Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma pausa relaxante da rotina, a Garden House Boutique & Spa é o destino ideal para quem busca qualidade, charme e uma imersão nas belezas e sabores da Rota do Vinho.

A Garden House está localizada na Estrada da Batalha, 800, Pavão - São Roque. Mais informações pelo (11) 94169-6742, (11) 5199-1681, e no www.pousadagardenhouse.com.br

