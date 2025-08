Recém-nascido é encontrado morto em caçamba de lixo em São Bernardo

A Polícia Civil investiga a morte de um recém-nascido encontrado dentro de uma caçamba de lixo na noite de segunda-feira (4), na Estrada do Montanhão, em São Bernardo.



Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o bebê já estava sem vida quando foi localizado. O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial da cidade, que ficará responsável pela apuração.



O corpo do bebê foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos. Os laudos devem indicar a causa da morte e ajudar na identificação da mãe ou de possíveis responsáveis pelo abandono.



A Polícia Civil trabalha para reunir imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas que possam ajudar na investigação.

Confira a nota da SSP na íntegra:

"A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido, encontrado morto em uma caçamba de lixo na noite de segunda-feira (4), na Estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, que conduz as investigações, e aguarda os resultados dos exames necroscópicos do IML."