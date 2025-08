Alckmin afirma que tarifaço imposto por Trump é 'totalmente injustificável'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 5, que, após as retiradas de produtos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a alíquota de 50% foi reduzida para 35%. Alckmin afirmou que a orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é de reverter as taxas.

"Ficaram mais de 35% dessa injustificada tarifa de 10% mais 40%. A orientação do presidente Lula tem sido negociação. Diálogo. Nós vamos trabalhar para reverter esse processo e apoiar as empresas, o emprego, o setor produtivo, além de abrir mercado", afirmou Alckmin durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio do Itamaraty.

Alckmin disse também que o tarifaço imposto por Trump é "totalmente injustificável" e que todas as pequenas empresas vão ter 3% de devolução imediata do crédito tributário.