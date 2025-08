CPTM: linhas terão manutenção programada neste domingo (10)

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela concessionária ViaMobilidade, passarão por nova etapa de manutenção programada neste domingo (10). As intervenções serão realizadas em horários de menor fluxo de passageiros, com o objetivo de aprimorar a operação e garantir mais segurança e regularidade no serviço.



Na Linha 8-Diamante, os trens circularão com intervalos de cerca de 25 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, das 4h à meia-noite.



Já na Linha 9-Esmeralda, o intervalo entre composições será de aproximadamente 15 minutos, entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal, no período das 8h às 13h.



A concessionária orienta os passageiros a planejarem seus deslocamentos com antecedência e reforça que as manutenções são essenciais para garantir a qualidade da malha ferroviária. Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da ViaMobilidade.