Procon de Santo André alerta para golpes em compras do Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10), o Procon de Santo André reforça o alerta sobre os cuidados que os consumidores devem ter durante as compras da data. O órgão chama atenção para o aumento de fraudes, especialmente em ambientes digitais, e divulga orientações para garantir uma experiência de consumo mais segura.



Segundo a diretora do Procon, Aline Romanholli, o volume de denúncias relacionadas a golpes online cresce em períodos como este. Um dos principais riscos são os sites falsos que imitam grandes lojas virtuais, divulgando promoções atrativas para atrair consumidores desavisados. “Após o pagamento, normalmente via Pix ou boleto, o produto não é entregue e o canal de contato desaparece”, alerta.



Além das páginas fraudulentas, criminosos têm utilizado redes sociais, e-mails, SMS e até o WhatsApp para aplicar golpes. Perfis falsos se passam por representantes de lojas conhecidas, oferecendo descontos e exigindo pagamento imediato. Também são comuns mensagens com links maliciosos que prometem rastreamento de pedidos ou vantagens exclusivas. Ao clicar, a vítima pode expor dados pessoais e bancários, ou até permitir acesso ao celular ou computador.



O Procon destaca que essas práticas violam direitos básicos do consumidor garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como o direito à informação clara e à reparação por danos causados. A legislação também prevê o direito de arrependimento em compras feitas fora do estabelecimento físico, como em sites e aplicativos, no prazo de até sete dias após o recebimento do produto.



Entre as recomendações do órgão para quem pretende comprar pela internet estão:



- Verificar se o site possui certificado de segurança (cadeado na barra do navegador);



- Confirmar se há informações como CNPJ, endereço físico e canais de atendimento;



- Desconfiar de preços muito abaixo da média de mercado;



- Evitar pagamentos antecipados por Pix ou depósito em contas de pessoas físicas;



- Exigir nota fiscal e guardar todos os comprovantes da transação.



Caso o consumidor suspeite de golpe, a orientação é reunir o máximo de provas — como conversas, prints e comprovantes de pagamento — e registrar boletim de ocorrência. Também é possível buscar orientação ou registrar denúncia diretamente com o Procon.



Atendimento ao público



O Procon de Santo André realiza atendimentos online pelo e-mail: [email protected].



O atendimento presencial é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo site: santoandre.sp.gov.br/agendamento.



Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 3356-9200.