10 séries asiáticas para maratonar no Disney+: romance, suspense e fantasia

O catálogo do Disney+ vem investindo cada vez mais em produções asiáticas, com títulos que exploram desde histórias de amor delicadas até tramas de mistério, vingança e dilemas existenciais. Para quem busca algo novo para assistir, reunimos dez produções que já estão disponíveis na plataforma.



Para quem gosta de histórias de amor e dilemas afetivos



Snowdrop

Série | 1 temporada

Ambientada durante os protestos pela democracia na Coreia do Sul em 1987, a trama acompanha o romance proibido entre uma universitária e um homem misterioso que se esconde no dormitório feminino. Conflitos políticos e segredos tornam a história intensa e emocional.



Soundtrack #1

Série | 1 temporada

Amigos de infância dividem o mesmo teto por duas semanas. Durante esse tempo, sentimentos antigos vêm à tona, enquanto tentam lidar com a fronteira entre amizade e amor. A série mistura drama romântico com leveza e música.



O Beijo do Destino

Série | 1 temporada

Uma publicitária que vê o futuro ao beijar alguém tenta mudar seu destino após uma visão inesperada envolvendo seu chefe. Romance, humor e toques de fantasia guiam a narrativa.



Para quem se interessa por justiça, crimes e investigações



Rookie Cops: Os Novatos

Série | 1 temporada

Um grupo de jovens inicia a formação em uma prestigiada academia de polícia. Entre treinamentos rígidos e desafios éticos, amizades e rivalidades surgem, assim como um romance que pode atrapalhar os planos de um dos recrutas.



Com a Permissão do Tribunal

Série | 1 temporada

Dois promotores com visões opostas do sistema jurídico são forçados a trabalhar juntos em um caso de assassinatos em série. O roteiro mergulha nos bastidores do Judiciário sul-coreano e nas complexas decisões morais que envolvem a justiça.



Pandora: Além do Paraíso

Série | 1 temporada

Depois de perder a memória, uma mulher tenta reconstruir sua vida, mas descobre que foi alvo de uma grande conspiração. A série mistura drama pessoal com reviravoltas típicas de thrillers políticos.



Para quem busca suspense, fantasia e reflexões profundas



Light Shop: Entre a Vida e a Morte

Série | 1 temporada

Visitantes entram em uma loja misteriosa e são confrontados com escolhas que envolvem a vida e a morte. Cada episódio funciona como uma metáfora sobre decisões, destino e a passagem do tempo.



Conexão: Comer, Amar e Matar

Série | 1 temporada

Um chef descobre ter uma conexão mental com uma serial killer. Ao mesmo tempo em que tenta entender o fenômeno, mergulha em uma trama sombria que o coloca frente a frente com seus próprios demônios.



Para quem gosta de histórias de vingança e superação



Noiva por Vingança

Série | 1 temporada

Disfarçada de noiva em um casamento arranjado, uma jovem se infiltra em uma família poderosa para vingar a morte da mãe. A narrativa acompanha sua luta silenciosa em um jogo de poder e manipulação.



Isso Se Chama Amor

Série | 1 temporada

A vida da protagonista vira de cabeça para baixo após um escândalo envolvendo seu pai. Em meio à crise, ela conhece um homem enigmático que pode ser tanto um aliado quanto uma nova ameaça.



Todas as séries estão disponíveis exclusivamente no Disney+. Com diferentes gêneros e estilos, essas produções são uma ótima porta de entrada para o universo das séries asiáticas.