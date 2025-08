Flávio Bolsonaro: aprovar anistia seria passo prático para sensibilizar Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 5, que a aprovação do projeto de anistia é um "passo prático" e que poderia sensibilizar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as sanções ao Brasil.

"A anistia aprovada aqui é um gesto prático, um passo prático importante para que a Casa Branca possa rever essas sanções ... A bola está com a gente. Acredito que isso vai, sim, sensibilizar o governo para que retire as sanções, mas ninguém pode falar pelo presidente Trump", declarou Flávio em entrevista à Globonews.

Flávio afirmou que senadores da oposição continuarão ocupando a Mesa do plenário do Senado até que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), atenda aos pedidos feitos pelo grupo, incluindo a análise da solicitação de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Enquanto não tivermos resposta do presidente do Senado, vamos permanecer aqui. Ninguém pode garantir as restrições dos Estados Unidos. Ninguém tem controle sobre o que o Trump está fazendo", disse.

A oposição anunciou, mais cedo, a tentativa de obstrução e pede a votação do pedido de impeachment de Moraes, do projeto da anistia e da PEC que acaba com o foro privilegiado.