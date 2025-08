Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 5 de agosto de 2025

Sabesp

A Sabesp, por meio de empresa terceirizada, está realizando obras com tubulação na esquina da Rua São Simão com a Avenida Rio Branco na Vila Augusto, Mauá. Já faz mais de um mês que trecho da rua está obstruído. Vemos poucos ou nenhum trabalhador na obra. Este trecho interditado direciona o trânsito para outras ruas estreitas, íngremes, que não suportam trânsito de todo tipo de veículo. Se pelo menos agilizassem o serviço já seria bom, pois esta rua beneficia o trânsito aos bairros Santa Lídia e Parque das Américas.

Francisco José Poloni - Mauá

Agosto Lilás

Agosto é mês em que devemos nos conscientizar em razão da luta para acabar com a violência contra as mulheres. No dia 7, celebramos o aniversário da Lei Maria da Penha. Essa luta só persiste em razão dos atos covardes e criminosos praticados pelo machão e pelo machista por um canalhismo vergonhoso, imoral, desgraçado e desumano. Sabemos que muitas mulheres que sofrem agressões físicas e morais – que deixam incuráveis traumas e sequelas que se refletem em seu dia a dia – não buscam a proteção da lei em Delegacias das Mulheres, pois acreditam nas mudanças de comportamentos de seus namorados e cônjuges. Mas cabe uma observação importante: esses vândalos desde o namoro já mostram quem são de verdade, é só prestar atenção para não serem novas vítimas.

Cecél Garcia - Santo André





Tarifaço

‘Alckmin fala em empenho para dialogar sobre o tarifaço’ (Economia, dia 29). Eu penso que o discurso de Lula é de negociação, mas no fundo imagino que ele quer é o tarifaço vigente pois isto seria motivo para discursinho de imperialismo norte-americano e também continuar seu alinhamento com o Brics (Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia, Cuba e outros). Eu concordo que alguns destes países têm muita importância para o comércio exportador brasileiro, mas são questionáveis quanto à ideologia política de governo e nem é preciso dizer o porquê. O tarifaço criará mais um vilão para desviar a atenção da população do seu governo cambaleante. Basta lembrar que recentemente União Europeia, Reino Unido, Japão e China renegociaram acordos tarifários com a presidente Trump. É o Brasil caminhando ladeira abaixo. Faz o L!

Walmir Ciosani - São Bernardo





Afro-X

O novo projeto de Afro-X, intitulado Além do Original, celebra em grande estilo seus 30 anos de trajetória no rap nacional. Natural do Grande ABC, o artista brinda o público com um espetáculo que revisita sucessos marcantes como Só os Fortes, Milê Dias, Há Tempo Pra Tudo e muitos outros. O projeto é um verdadeiro passeio musical por gêneros que moldaram sua caminhada – como black music, soul, charme e outros ritmos que sempre influenciaram o rap brasileiro. Afro-X, que ganhou destaque nacional com o movimento 509-E, criado por ele, soma parcerias importantes nesta nova fase, como com o lendário DJ Pantera, resgatando sonoridades que embalaram gerações. Com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, sua música ecoa longe, mas tem raízes profundas: o artista sempre exaltou em suas letras o orgulho de ser do Grande ABC. Para nós, moradores de São Bernardo e região, ele é símbolo de superação – alguém que saiu da adversidade e se tornou referência. Valorizar Afro-X é reconhecer a força das periferias, o poder da arte como caminho de transformação e o brilho do melhor que o rap nacional tem a oferecer. Celebrar sua carreira é também afirmar a importância de nossa cultura na construção de um Brasil mais justo e mais consciente.

Cleiton Leite Coutinho - São Bernardo