Vagas de emprego no Carrefour chegam ao Grande ABC; veja como candidatar

O Grupo Carrefour Brasil, maior rede varejista do país, está com mais de 750 vagas abertas no estado de São Paulo, incluindo oportunidades nas cidades do Grande ABC como Santo André, São Bernardo e São Caetano.

As vagas são distribuídas entre as bandeiras Carrefour e Sam’s Club e contemplam diversas áreas operacionais, com chances para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado. Para concorrer, os candidatos precisam ter ensino fundamental ou médio completo, dependendo do cargo, e não é exigida experiência anterior.



Além das três cidades da região, as oportunidades se estendem a locais como São Paulo, Campinas, Osasco, Guarulhos, Sorocaba e outras mais de 20 municípios do estado.



Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição no local, premiações por desempenho, auxílio-creche, subsídio para educação, acesso ao programa TotalPass e cartão de descontos nas lojas Carrefour e Sam’s Club.



Quem quiser participar do processo seletivo pode se inscrever pelo site oficial do Grupo Carrefour ou acompanhar as vagas pelas páginas no Instagram: @vagascarrefour.oficial e @vagassams.oficial. Outra alternativa é entregar o currículo diretamente na unidade mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Com essa iniciativa, o Carrefour reforça seu compromisso de gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico da região e do estado de São Paulo.