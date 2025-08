Paola Carosella retorna ao MasterChef após quatro anos; veja como assistir

A chef Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil nesta terça-feira (5), às 22h30, na Band. Quatro anos após deixar o posto fixo de jurada, ela faz uma participação especial no 11º episódio da atual temporada para avaliar os pratos ao lado de Henrique Fogaça e Helena Rizzo.



O retorno acontece em um momento decisivo da competição, que agora conta com nove participantes após a eliminação de dois cozinheiros no episódio anterior. Divididos em trios, os competidores enfrentam uma prova que exige entrosamento e criatividade: preparar um menu monocromático completo — entrada, prato principal e sobremesa — com revezamento obrigatório entre os integrantes.



Na fase eliminatória, o desafio continua em alta voltagem. Os cozinheiros amadores terão de preparar três tipos de sushi, mas com uma condição: não podem usar peixe. A proposta vegana busca tirar os participantes da zona de conforto, exigindo domínio técnico e repertório criativo. Para ajudar na avaliação, a convidada especial Telma Shimizu, embaixadora da culinária japonesa no Brasil, acompanha a prova.



Durante o programa, Paola revive sua trajetória como jurada e compartilha conselhos emocionados com os participantes. “É uma oportunidade transformadora estar aqui. Aproveitem cada momento, independentemente do resultado”, disse a chef, em tom nostálgico.



O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras, às 22h30, na Band, com reprise aos domingos, às 16h. O programa também está disponível no site Band.com.br e no app Bandplay. Na TV paga, os episódios vão ao ar às sextas, às 19h, no Discovery Home & Health, e na plataforma Max. Conteúdos extras podem ser acessados pelo canal oficial no YouTube.