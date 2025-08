Respeito ao contribuinte

Com a entrega definitiva do Complexo Educacional do bairro Mauá, composto pela Emef Santina Lorenzini Auricchio e pela Emei Carmela Galati, o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), encerrou ontem um dos episódios mais constrangedores de engodo público da história recente do Grande ABC. As escolas, como o leitor deste Diário deve se lembrar, haviam sido “inauguradas” pelo então chefe do Executivo José Auricchio Júnior (PSD) em 20 de dezembro de 2024 – a 11 dias do fim de sua gestão – sem cozinhas, refeitórios, esquadrias e outras estruturas essenciais, num gesto voltado mais à autopromoção política do então gestor do que à efetiva disponibilização do equipamento à população.

Agora, com os trabalhos finalizados, como a reportagem deste jornal pôde conferir in loco, ontem, 600 alunos poderão usufruir de uma estrutura planejada para oferecer ensino em período integral, distribuída em três blocos, com áreas destinadas à educação infantil, ao ensino fundamental e às atividades culturais e esportivas. Além da infraestrutura concluída, o complexo será integrado ao sistema municipal de monitoramento Smart Sanca, que possui botão de pânico para alerta de situações de emergência. A medida garante que o investimento de quase R$ 80 milhões, oriundo dos impostos pagos pelos moradores, finalmente retorne à sociedade em forma de educação pública acessível e bem estruturada.

O episódio reforça a importância de uma gestão comprometida com o uso responsável do dinheiro público. Ao priorizar a conclusão do complexo educacional e entregá-lo em condições de funcionamento, Tite Campanella sinaliza uma administração pautada pela transparência e pela prestação de contas à população. Em contraste, o ato do ex-prefeito Auricchio se consolidou como uma das maiores enganações recentes na cidade, ao buscar visibilidade política em detrimento do interesse coletivo. A restauração da confiança da comunidade passa, portanto, pelo respeito a cada centavo investido em equipamentos públicos e pelo cumprimento efetivo das promessas feitas à população.