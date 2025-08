Programa de urbanização de São Bernardo avança com inauguração de Centro

A Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, inaugurou na manhã deste domingo (03) o Centro Comercial Monte Sião, espaço destinado a profissionais da região do Montanhão removidos de seus antigos endereços de trabalho para o avanço das obras de urbanização do bairro. Com investimento de R$ 4,9 milhões, foram entregues 17 boxes estruturados em novo galpão situado na Rua Padre Léo Commissari.

O Centro Comercial é uma das dez etapas do PAC Mananciais – programa que está transformando a vida de quem vivia em assentamentos precários em Monte Sião, Areião e entorno. Do total de investimentos para o novo galpão, R$ 3,4 milhões foram enviados pelo Governo Federal, com R$ 1,5 milhão de contrapartida do município.

Além de entregar novos espaços comerciais, durante o evento de inauguração, a Prefeitura selou mais uma parceria com o Sebrae-SP para fortalecer as atividades no local, com o lançamento do Programa de Desenvolvimento de Centros Comerciais em Conjuntos Habitacionais.

“Aqui nascerão novas oportunidades”, declarou o prefeito Marcelo Lima. “Este é mais um passo que estamos dando dentro de um programa complexo de urbanização dessa região, que vai garantir dignidade e desenvolvimento social para as famílias. Mais do que espaços novos, estamos garantindo aos empreendedores qualificação e apoio para que possam se organizar, gerar renda e novos empregos. São Bernardo vive um novo momento e vamos crescer juntos”, destacou o chefe do Executivo.

Eliana de Oliveira Silva, de 46 anos, está entre os empreendedores que receberam a chave de seu novo estabelecimento no Centro Comercial Monte Sião. “Vou abrir aqui uma doceria e um mercado, com itens do dia a dia, para ficar rápido e prático para o pessoal”, projetou.

A comerciante morava e trabalhava em um imóvel situado em área de mata fechada, onde hoje, com o progresso das obras de urbanização do bairro pelo PAC Mananciais, passa para a Rua Padre Léo Commissari. “Assim que começaram a desocupação, em 2021, saí do imóvel. A gente entende que é para a melhoria do bairro, que está crescendo bastante. Isso vai gerar mais oportunidade para todos”, avaliou.

Pelo Programa de Desenvolvimento de Centros Comerciais em Conjuntos Habitacionais, os comerciantes terão cursos de qualificação gratuitos, o suporte da Sala do Empreendedor e o apoio dos serviços públicos ofertados no município, a exemplo do Banco do Povo.