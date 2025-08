'Um Dia Daqueles' já está disponível na HBO Max

Ícones da música e agora parceiras de tela, Keke Palmer e SZA estrelam a comédia Um Dia Daqueles, que estreou na HBO Max em agosto. O longa está disponível no streaming como parte dos títulos que a plataforma traz mensalmente dos cinemas para os lares dos fãs

No filme, a dupla vive Alyssa e Dreux, duas amigas que descobrem que o namorado de Alyssa gastou todo o dinheiro do aluguel. Sem tempo a perder, elas embarcam em uma aventura caótica por Los Angeles para conseguir a grana e evitar o despejo. O elenco também conta com Vanessa Bell Calloway, Lil Rel Howery e Maude Apatow sob a direção de Lawrence Lamont.

E para quem curte um bom terror, a HBO Max ainda traz outra novidade para o catálogo, com a estreia de Premonição 6: Laços de Sangue, novo capítulo da famosa franquia de suspense, estrelado por Kaitlyn Santa Juana e Teo Briones.

