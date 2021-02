Ivete Sangalo e Claudia Leitte animam sábado de carnaval com live juntas

13/02/2021 | 16:11



Ivete Sangalo e Claudia Leitte não vão deixar o carnaval de 2021 passar despercebido. Neste sábado, dia 13, as rainhas dos trios na Bahia vão se unir para fazer um show especial que será transmitido pelo Multishow e por seus canais no YouTube, a partir das 17h30 da tarde.

Em entrevista para o jornal Extra, Ivete falou um pouco sobre a produção do espetáculo:

- Adoraríamos fazer um espetáculo inesquecível tecnicamente, mas teríamos que triplicar o número de pessoas trabalhando. Temos que entender que tem ressalvas e proceder de acordo com o momento.

Além de tirar o pé do chão, o repertório tem o objetivo de trazer um sentimento nostálgico para o público. As músicas foram escolhidas em conjunto e a distância, já que Claudia ainda estava gravando as audições às cegas do The Voice +. Sobre a apresentação, Leitte declarou:

- A gente não tem limite. Quem tem limite é município. Estamos prevendo uma apresentação de três horas. Tem hora para começar e não tem para acabar.

A animação é tanta, que Veveta já planeja transformar o show em uma turnê depois da pandemia.

- Tem chance de fazermos esse show pelo Brasil depois!

Esperamos que esse show seja simplesmente incrível e que anime todo o público de casa.