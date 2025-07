Charge - 28 de julho de 2025

Cada vez mais a violência urbana se faz presente entre as maiores preocupações do brasileiro, enquanto os municípios se veem obrigados a não ficar de braços cruzados, mesmo com o artigo 144 da Constituição Federal estabelecendo que a ordem pública é dever do Estado. No Grande ABC, as sete cidades ampliaram as projeções de despesas a secretarias e departamentos de segurança de R$ 201,2 milhões para R$ 412,9 milhões, entre 2015 e 2025, conforme levantamentos orçamentários, aumento de 105,17% de recursos ao setor.

