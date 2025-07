O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que assinou um "grande acordo comercial" com o Reino Unido e disse que é "o maior de todos", sem fornecer mais detalhes da negociação, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta segunda-feira, 28."O acordo comercial com o Reino Unido nos aproxima", mencionou. O republicano ainda disse que anunciará tarifas de farmacêuticas "em um futuro muito próximo", mas ressaltou: "Não usaríamos tarifas farmacêuticas como um bloqueio para o Reino Unido".Na ocasião, o republicano citou que "usinas nucleares menores são interessantes", enquanto Starmer defendeu que "quanto mais pudermos trabalhar juntos com os EUA em pequenos reatores modulares, melhor".