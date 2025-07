O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua intenção de reduzir o prazo de 50 dias para que a Rússia alcance um acordo cessar-fogo com a Ucrânia, caso contrário irá impor sanções secundárias para Moscou. Em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o republicano disse nesta segunda-feira, 28, que estabelecerá "um novo prazo para daqui a uns 10 ou 12 dias"."Não quero fazer isso impor sanções secundárias com a Rússia, eu amo os russos, mas confirmarei o novo prazo para a Rússia hoje à noite ou amanhã", mencionou. "Não vemos progresso sendo feito pela Rússia, não há motivos para esperar prazo", acrescentou.Trump explicou que as sanções secundárias entrarão em vigor, caso a paz na região não seja acordada, mas se manteve esperançoso, ao defender que "podemos fazer um acordo, não sabemos". O presidente americano pontuou que o cessar-fogo entre os dois países é "discussão que permanece" e prolonga "a guerra sangrenta". Ele mencionou "não estar mais tão interessado em falar com Vladimir Putin". GazaEm relação ao conflito em Gaza, o republicano disse que o Hamas se tornou "difícil de lidar" nos últimos dias. Para Starmer, "o foco em Gaza agora deve ser em fornecer ajuda humanitária". Sobre o Irã, Trump ameaçou o país dizendo que "se o Irã começar a usar energia nuclear novamente, nós o eliminaremos rapidamente".