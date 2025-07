Veja o obituário do Grande ABC deste dia 28 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Pita da Silva, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Cerqueira Rocha, 87. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Darcy e Souza Sattin, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natalim Matheus, 85. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ugo Margonato Brito, 85. Natural de Timburi (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Vitorina da Silva, 79. Natural do Estado do Pará. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Wagner Stoppa, 76. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Rodrigues, 73. Natural de Jaú (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Roque, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Goretti de Souza, 70. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdir Barbosa da Silva, 69. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Coletor de recicláveis. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Mauro Briciano, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gregório Afanasenko, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Miami, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Magda de Lourdes Gama, 54. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Bordadeira. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Wellington Siqueira Dantas, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Luciene Ponzanezi, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Dote dos Santos, 96. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Cemiterio Municipal de Diadema.

Noemi Cambuhy Corrêa, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Aparecido Pereira, 62. Natural de Tuneiras do Oeste (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Ajudante geral. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ricardo José da Silva, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Controlador de acesso. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Manoel Matias Brites, 101. Natural de Santos (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.