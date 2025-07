Hugo Calderano leva o segundo título em dois dias na Argentina

Hugo Calderano conquistou nesse domingo (27) o seu segundo título em dois dias seguidos pelo Circuito Mundial de tênis de mesa. Na tarde deste domingo, horas após ser campeão nas duplas ao lado da namorada Bruna Takahashi, também ligada a São Caetano, o mesa-tenista subiu novamente ao lugar mais alto do pódio pela categoria individual ao derrotar o japonês Mizuki Oikawa, apenas o 106º do mundo, por 4 a 1, com parciais de 11/5, 12/10, 10/12, 11/7 e 11/5, na decisão do WTT Contender Buenos Aires.

O título em simples foi também o segundo consecutivo do brasileiro pelo Circuito Mundial e o décimo no WTT – ele havia conquistado no mês passado o ouro na disputa do WTT de Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

Os dois finalistas em Buenos Aires não se enfrentavam desde 2016, quando Calderano ganhou os dois embates. Ao manter a freguesia contra o oponente, o terceiro melhor mesa-tenista do mundo deixa a Argentina com a posição no ranking mais tranquila pelos 400 pontos somados em cada categoria, o que contribui para se manter em vantagem sobre o japonês Tomokazu Harimoto, atualmente na quarta colocação do ranking da WTT

O título do individual feminino ficou com a japonesa Miwa Harimoto, que superou Cheng I-Ching, de Taipei, por 4 a 2, parciais de 11/4, 11/8, 6/11, 5/11, 11/8 e 11/4. Foi a sexta conquista na WTT da principal favorita da etapa argentina.

DUPLAS MISTAS

Calderano já havia levado seu primeiro ouro em Buenos Aires na noite de sábado, juntamente com Bruna Takahashi, ao superar os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, por 3 a 0, com parciais de 17/15, 11/7 e 13/11.

Com o resultado, Hugo e Bruna garantiram a 12ª posição do ranking mundial. Na lista a ser divulgada amanhã, eles chegarão a 1.455 pontos e, assim, ultrapassarão os compatriotas Guilherme Teodoro/Giulia Takahashi e os austríacos Robert Gardos/Sofia Polcanova.

Sem tempo a perder, o brasileiro já estará em ação na próxima semana no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, que promete contar com mais estrelas na modalidade.