Como remover filmes e séries do histórico do Prime Video

Marcella Blass

Do 33Giga



06/01/2021 | 10:18



Assim como outros serviços de streaming, o Prime Video mantém armazenado um registro das atividades dos usuários na plataforma. Na seção Histórico, por exemplo, é possível visualizar todos os filmes e séries que já foram assistidos na conta desde a sua criação.

Apesar dessa lista de produções assistidas ser gerada e atualizada automaticamente, você tem a liberdade de excluir um ou mais títulos desse histórico sempre que desejar – sem influenciar em suas recomendações de vídeo feita pelo serviço de streaming. A seguir, o 33Giga te ensina o passo a passo.

1 – Na tela inicial do serviço de streaming, clique no seu nome de usuário no canto superior direito e depois entre em Conta e configurações.

2 – Vá até a aba Histórico.

3 – Agora, basta clicar no “x” ao lado do título que deseja remover do histórico.

