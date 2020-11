10 webséries para assistir no YouTube

Marcella Blass

05/11/2020



Se você é daqueles que quando abre os serviços de streaming passa mais tempo olhando o catálogo do que assistindo às produções, vale a pena dar uma conferida no que está rolando em outras plataformas. No YouTube, por exemplo, há diversas webséries com produção e conteúdo de alta qualidade, disponíveis totalmente de graça.

Para conhecer mais sobre esse universo que tem ganhado força na plataforma de vídeo, o 33Giga separou 10 web séries de diferentes gêneros e formatos que vale a pena conhecer. Confira:

The Vault

Vencedora do Grande Prêmio – Melhor Série Web de 2012 (Festival HollyWeb), está é uma série de ficção-científica. A história começa com uma emissora de TV que enfrenta a baixa audiência. Para mudar essa situação, os executivos tomam a decisão de lançar um reality show 24/7, no qual um grupo de universitários terá sete dias para desvendar um enigma e ganhar um premio milionário. Mas assim que são trancados lá dentro, os jovens descobrem que terão que enfrentar um jogo muito maior e bizarro. Assista aqui.

Lado Nix

Produzida pela Mambo Jack Filmes, esta série de 2011 conta com cinco episódios. A trama acompanha a história de Nix, uma garota apaixonada pelo mundo nerd, em sua saga para escrever e lançar a própria Graphic Novel. Após a dona de uma loja de quadrinhos sofrer um acidente, ela e seus amigos ficam responsáveis por cuidar do lugar, o que garante encontros muito divertidos. Assista a todos os episódios aqui.

2099

Criado por St. Jude Filmes e Influxo Filmes, a sinopse da série conta que, em um futuro distópico, o hacker Jonathan Miller ganha a vida como o assassino Ronin dentro de um sistema de realidade virtual. Mas, no mundo real, a Detetive Emily Williams precisa da sua ajuda para encontrar um serial killer. A série tem cinco episódios com duração média de 15 minutos. Assista aos episódios aqui.

Décimo Andar

Em 13 episódios, a série foi produzida pelos mesmo responsáveis pelo programa Choque de Cultura. Com duração média de 20 minutos, o programa acompanha o cotidiano de cinco funcionários de uma companhia que vivem situações absurdas em uma sátira ao universo empresarial. No primeiro capitulo, a equipe se vê ameaçada com o surgimento de um novo setor na empresa: o Recursos Humanos. Assista a todos os episódios aqui.

Girls In The House

A web série de comédia foi criada pelo youtuber Raony Phillips e é completamente produzida através do jogo de simulação The Sims 4. A história acompanha as aventuras das amigas Duny, Honey e Alex, que administram uma pensão que recebe sempre figuras divertidas em situações bizarras. A maior da lista, a série já está em sua quinta temporada e continua a ser atualizada pelo criador. Assista aos episódios aqui.

Pretas

Esta é uma série paraense que traz narrativas de mulheres negras em diferentes contextos. Em nove episódios, a produção trata discussões como aceitação, sexualidade, solidão, intolerância religiosa e a figura dessas mulheres como seres humanos. Assista a todos os episódios aqui.

O Cientista no Carona

A websérie do canal A Ciência Explica nasceu para desmistificar os esteriótipos da figura dos cientistas, vistos em Hollywood como pessoas esquisitas e antissociais. A ideia do projeto é humanizar os pesquisadores de diferentes áreas e instituições de pesquisa. Em cinco episódios, como média de vinte minutos de duração, a produção conta a história de quatro mulheres cientistas além da ciência, para mostrar que elas são pessoas normais como qualquer outra. Assista a todos os episódios aqui.

#SPAssombrada

Produzida pelo canal de terror Lenda Urbana, a web série conta a história de cinco lugares considerados mal-assombrados na capital paulista. Em cada capítulo, o conteúdo original mostra os mistérios e teorias que surgiram após alguns acontecimentos assustadores marcarem pontos como Edifício Joelma, Castelinho da rua Apa, Cemitério da Consolação, Capela dos Aflitos e Edifício Martinelli. Assista a todos os episódios aqui.

Marotos: Uma História

Inspirada no universo dos livros de Harry Potter, a websérie acompanha a saga de Tiago Potter e Lilian Evans em seu último ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Independente e sem fins lucrativos, a série já tem dois episódios publicados, mas ainda segue em produção. Assista e saiba mais aqui.

Esconderijo

Nesta produção independente com temática LGBT, a história tem início no reencontro de Malu e Raquel, oito anos após o fim de um relacionamento conturbado. A partir daí, uma série de reviravoltas se desenrola, enquanto um grupo de amigos de longa data precisa lidar com questões mal resolvidas. Esconderijo tem três temporadas e foi financiada por meio de financiamento coletivo. Assista aos episódios aqui.