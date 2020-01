ANP aprova resolução que aprimora a qualidade da gasolina

Da Redação

A diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aprovou na última quinta-feira (16/01) a resolução que visa aprimorar a qualidade da gasolina automotiva brasileira.

A resolução estabelecerá as especificações e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos, em substituição à Resolução ANP nº 40, de 2013.

Resolução aprimora a qualidade da gasolina

A revisão da especificação da gasolina automotiva contempla três pontos. O primeiro é o estabelecimento de faixa de valores de massa específica da gasolina, o que significa mais energia e menos consumo.

O segundo é relacionado aos parâmetros de destilação – especificamente sobre a temperatura de destilação no ponto 50% evaporado, ou T50 -, que afetam questões como desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor.

O terceiro é a fixação de limites para a octanagem RON, já presente nas especificações da gasolina de outros países. A fixação de tal parâmetro mostra-se necessária devido às novas tecnologias de motores e resultará em uma gasolina com maior desempenho para o veículo.

Existem dois parâmetros de octanagem – MON e RON. No Brasil, só era especificada a octanagem MON e o índice de octanagem (IAD), que é a média entre MON e RON.

Durante o prazo de transição previsto na nova resolução, permanecem os valores de massa específica, destinação 50% e RON que constavam da Resolução 40/2013.

15 carros mais econômicos do Brasil

Abaixo, confira quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil, segundo o Conpet/Inmetro. Foram considerados os valores a gasolina dos modelos que são flex, para equalizar os parâmetros.

Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada)