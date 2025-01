Vulcão Monte Ibu entra em erupção na Indonésia e projeta fumaça quilométrica

O Monte Ibu, um vulcão no leste da Indonésia, entrou em erupção neste sábado, 11, expelindo lava e projetando uma nuvem de fumaça de 4 quilômetros no céu, informou a Agência Geológica Nacional. Localizado na ilha de Halmahera, no arquipélago de Molucas, o vulcão, um dos mais ativos da Indonésia, entrou em erupção às 19h45 no horário local (às 08h45 em Brasília).

"A lava foi detectada a 2 quilômetros do centro da erupção", disse Muhamad Wafid, diretor da Agência Geológica, em um comunicado.

Imagens da estação de monitoramento do vulcão mostraram uma coluna de chamas vermelhas brilhantes e uma espessa fumaça preta subindo acima da cratera. Visitantes e moradores foram instruídos a deixar uma área de 4 a 5,5 quilômetros da cratera.

A agência também pediu às pessoas que usassem máscaras e óculos de proteção em caso de queda de cinzas vulcânicas. De acordo com dados oficiais de 2022, a ilha de Halmahera tem mais de 700.000 habitantes.

O vasto arquipélago indonésio sofre frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à sua posição no "Anel de Fogo do Pacífico". O Monte Ibu teve mais de 2 mil erupções em 2024.

No ano passado, o Monte Ruang, no norte da província de Sulawesi, entrou em erupção mais de 6 de vezes, forçando a evacuação de milhares de moradores das ilhas próximas.