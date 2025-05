Diadema intensifica apreensões em baile funk

A Prefeitura de Diadema tem expandido operações de segurança para pôr fim a bailes funks na cidade. Uma das principais estratégias tem sido a realização de ações integradas com equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), como a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Guarda Ambiental, em cinco pontos marcados por perturbação de sossego com pancadões.

No domingo (4), 50 agentes realizaram, no Morro do Samba, a maior operação de combate ao baile, que se instalou a 40 metros do Hospital Estadual de Diadema. Ao todo, foram apreendidos e levados ao Pátio municipal 62 motos e 12 carros de frequentadores da movimentação irregular.

Segundo informações da GCM sobre os bastidores das forças-tarefas, apenas veículos de moradores da área não são apreendidos. Já a dispersão da concentração de público costuma se dar inicialmente por uma sondagem com drones na área e a emissão de fogos de artifício.

RESULTADOS

A equipe revelou ainda que, durante a identificação de participantes no pancadão do Morro do Samba, foram observados principalmente moradores de cidades vizinhas, como São Paulo e São Bernardo. “Boa parte das motocicletas tinha as placas tampadas irregularmente”, completou, por nota, a corporação.

No fechamento das cinco ruas que contornam o baile no Morro do Samba, os agentes da GCM e Romu pendreram também um homem por tráfico de drogas. Com o criminoso estavam 40 porções de maconha e cocaína, além de R$ 1.200 em espécie.

Segundo o secretário de Segurança de Diadema, Paulo Pinheiro da Silva, a cidade tem investido “em novas viaturas e na formação de guardas para a Romu nesta ação, que batizamos como Operação Presença”. Neste ano, o município criou ainda a Iope (Inspetoria de Operações Especiais) e está em processo de licitação de um caminhão tempestade (veículo que solta jatos de água para dispersão de público).