Grande ABC terá terça (6) de sol entre nuvens e temperaturas amenas

A previsão do tempo para esta terça-feira (6) indica um dia semelhante ao anterior nas cidades do Grande ABC, com predomínio de sol entre nuvens e clima ameno, segundo o Climatempo. Não há expectativa de chuva na região.



Em Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o dia será de sol com algumas nuvens, sem registro de precipitação. A mínima será de 15°C e a máxima deve chegar a 24°C.



Em São Caetano, o céu deve apresentar mais nebulosidade ao longo do dia, com períodos nublados e poucas nuvens à noite. A temperatura varia entre 15°C e 25°C.



Diadema também terá sol durante o dia, com aumento de nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. As temperaturas seguem o padrão regional, entre 15°C e 24°C.