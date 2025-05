S.Bernardo confirma status de Bom Prato neste mês à Câmara

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), concluiu que as intervenções da terceira unidade do Bom Prato, no Parque São Bernardo, estão em apenas 42% dos trabalhos executados. A situação do equipamento será informada até 15 de maio para a comissão especial da Câmara, que investiga as obras realizadas pela gestão do antecessor Orlando Morando (sem partido). O serviço, que visa atender à população carente, foi prometido para o Natal de 2024.

Situada na Rua dos Vianas, a futura estrutura agora não tem mais previsão de entrega. De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, a terceira unidade do Bom Prato está em fase de reavaliação de cronograma, visto que herdou da gestão passada menos da metade das obras finalizadas.

Os investimentos em torno do equipamento são de R$ 12 milhões, segregados em R$ 9,3 milhões para a adequação e implementação do imóvel, e cerca de R$ 1,5 milhão destinado à aquisição de equipamentos e mobiliário. Completa o montante um aporte anual de de R$ 1,2 milhão, para a manutenção do atendimento à população da região.

A nova unidade do Bom Prato é alvo de apuração interna do governo e da comissão especial no Legislativo, instaurada para investigar possíveis irregularidades nas obras herdadas da gestão Morando. Os vereadores questionam percentual de evolução das intervenções, valores empenhados, entre outros dados que possam elucidar a real situação desses empreendimentos. O requerimento de informações já está em vias de ser respondido.

ALMOÇO DE NATAL

“Nossa programação é termos aqui o almoço especial de Natal, voltado a quem mais precisa na cidade”, foram as palavras de Morando, em um material de imprensa divulgado pelo governo em novembro de 2024. A publicação reforçou a previsão para que o terceiro Bom Prato fosse aberto à população até o fim do mesmo ano.

De acordo com servidores que participaram da gestão anterior, era uma ambição do ex-prefeito entregar todas as três unidades do Bom Prato em seus oito anos à frente do Paço. No entanto, aliados comentavam que as obras ainda não estavam avançadas a ponto de prever a abertura de forma tão imediata, antes da virada para 2025.

No entanto, equipe do Diário esteve ontem em frente à estrutura que prevê abrigar mais um ponto do Bom Prato e se deparou com trabalhos que ainda têm muito a avançar, inclusive, com espaços inacabados. Na placa do empreendimento, duas informações: o início das obras, em junho de 2024, e o prazo de conclusão, de sete meses desde então. Ou seja, a entrega deveria ocorrer até janeiro.

CERCA DE 70%

Procurada, a assessoria de Morando, hoje secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, contestou a informação divulgada pelo atual governo em São Bernardo sobre a evolução das obras do Bom Prato.

Conforme o posicionamento do ex-prefeito, a terceira unidade foi entregue à administração Marcelo Lima com 70% das intervenções concluídas, além de verba empenhada para o custeio do equipamento pelo período de um ano.

Com 1.000 metros quadrados, o equipamento tem previsão de servir 1.800 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (ao valor de R$ 0,50), 1.200 almoços (custo de R$ 1) e 300 jantares (também R$ 1).