Aos 43 anos de idade, Paolla Oliveira diz que não se sente mal por ainda não ter filhos: Não tenho mais vergonha

Paolla Oliveira, que está atualmente na pele de Heleninha, na novela Vale Tudo, da TV Globo, concedeu uma entrevista ao Roda Viva na última segunda-feira, dia 6. Durante o bate-papo, a atriz abordou temas como vida amorosa, maternidade e aparência.

Em um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira desde 2021, Paolla fez uma comparação com a personagem Heleninha, que, em determinado ponto da trama, passa a viver em função de Ivan, personagem de Rodrigo Góes.

- A gente não pode se abandonar. Temos várias vertentes, a vida é multiplicidade de caminhos. Relacionamentos são somas, não divisão. Não devemos nos pautar pelas faltas que fazem, o que um agrega no outro. Não faz sentido abandonar o que você gosta por ninguém. Se fizer, está errado.

Com o relacionamento longo e estável com Diogo, as perguntas em relação à maternidade são constantes, como contou Oliveira. Aos 43 anos de idade, ela não chegou a uma conclusão em relação a ter ou não filhos:

- Não tenho mais vergonha. Eu inventava respostas e você vai achando que o problema é você. Então, não tenho mais vergonha. Acho maternidade uma coisa tão linda, grandiosa e especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos.

E continua:

- Dei a possibilidade de escolha, que nem todas têm. Acho uma dureza. A gente achar que a vida da mulher é menor, menos importante, por ela não ter um filho. A mulher está condicionada à reprodução ou não. Acho muito injusto e vi que os números são grandes: quase 40% optam por isso. É uma escolha genuína e quero que outras mulheres tenham a escolha que eu tenho.

Por essa escolha, Paolla contou que chegou até a perder uma oferta de trabalho:

- Mulheres me paravam na rua. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu era menos família. Me sentia muito à parte, estranha, quando falava sobre isso. Que bom que a gente pode rever isso e sobre nossas escolhas, porque é uma escolha da mulher.

Inclusive, a idade traz a tona não somente questões de maternidade, como de estética também, como afirmou Paolla:

- Você precisa se sentir bem e se sentir bem sendo imperfeita. Isso tem muito a ver com beleza real, isso não tem a ver com não me cuidar. E eu tento existir com o mínimo de coerência. Agora ela emagreceu, agora ela envelheceu, essa patrulha está ativa. Quem julga fala mais sobre eles do que qualquer coisa.

E continua:

- Acho que a gente também não se pode pautar por isso, o que a gente faz ser verdadeira. Nunca falei que não ia me cuidar, que não ia usar benefício da medicina e da estética ao meu favor. Eu sempre fui julgada por ser gorda, ter celulite, por ter ancas largas, e a gente não pode perder o controle, mas, de maneira nenhuma, não usar por causa de uma patrulha ou de outra.