Veja horóscopo desta terça-feira (6) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 6 de maio de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Eleve suas expectativas, Sagitário! Vênus promete um dia de sorte e sucesso, com facilidades inesperadas - talvez até uma surpresa financeira. Um novo amor pode estar a caminho, e seu charme estará irresistível.

COR: PRETO

PALPITES: 51, 33, 17

Dia abençoado a vista, Capricorniano! Tudo deve caminhar como esperado, com mudanças positivas em todos os aspectos da vida. Além disso, a noite promete momentos de alegria e afinação com seu amor.

COR: CREME

PALPITES: 15, 05, 60

Lua Crescente traz transformações hoje! Use sua capacidade de adaptação e foco para mudar de rota se não estiver contente. No trabalho, todos colherão frutos, especialmente os mais experientes. A extravagância do amor garante uma noite perfeita para os apaixonados

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: 32, 13, 58

Dia próspero à vista com promessas positivas para suas finanças. Seu instinto te guiará para boas oportunidades em negociações e compras! À noite, as energias fluem generosamente e novos contatos podem surgir rapidamente. Um romance dos sonhos pode estar a caminho!

COR: AZUL-MARINHO

PALPITES: 51, 53, 44