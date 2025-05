Signos: veja horóscopo desta terça-feira (6) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 6 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O universo te prepara um dia de prosperidade! Abasteça-se das boas vibrações para fazer parcerias vantajosas e incrementar seus ganhos, pois ideias para somar forças te aguardam. Proteção firme e forte no amor a dois.

COR: BRANCO

PALPITES: 20, 52, 25

É o seu momento de brilhar! A Lua cresce, sorrindo para o Sol, criando um dia perfeito para você mostrar seu valor. Trabalho, finanças e vida pessoal estão com excelentes estímulos hoje. À noite, sua aura estará radiante, proporcionando conexões incríveis com seu amor. Então, vai com força e confiança, o sucesso está garantido

COR: VIOLETA

PALPITES:21, 27, 09

Embora a Lua esteja no inferno astral, ela não será um empecilho. Dedique-se ao trabalho com foco e em um ambiente tranquilo. Mesmo se o dia parecer morno, aguarde, pois a noite trará novidades incríveis na amizade e no amor. Deixe seu carisma brilhar e atrair paixões!

COR: LILÁS

PALPITES: 50, 59, 58

O céu sorri para você hoje! Expectativa de vitalidade na saúde e alta produtividade no trabalho. A noite promete alegrias, com as melhores energias dominando suas relações pessoais. Na vida a dois, esperem um clima de felicidade plena.

COR:AZUL-CLARO

PALPITES:45, 47, 20